В субботу синоптики пообещали москвичам по-летнему теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром столбики термометров в Москве покажут 18 градусов тепла, возможен небольшой дождь. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Во второй половине дня существенных осадков не прогнозируется. Ветер ожидается юго-восточный, южный, силой 3-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.