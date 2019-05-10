Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидает облачность с прояснениями, дождь, гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 23–25 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 21–26 градусов.

Юго-восточный, восточный ветер 5–10 м/c, при грозе – порывы 12–17 м/c.

Атмосферное давление – 748 мм ртутного столба.

Ночью будет 14–16 выше ноля, по области – 11–16.