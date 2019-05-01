Участники военно-патриотических клубов пообщались с Героями России и СССР

Взгляд
1 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:55  |  vz.ru
Разделы

Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж

Жители ЛНР первыми направили в Россию пакеты своих заявок на получение нового паспортаФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В Донбассе начался процесс приема заявлений на выдачу российских паспортов. Работу эту сопровождают организационные сложности и слухи, и даже имеются признаки действий мошенников, пытающихся заработать на ажиотаже. Какое количество жителей непризнанных республик желает получить паспорт и что в этой истории остается для них еще неясным? Подробности...
Перейти а раздел…

Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»

Андрей Рева, по крайней мере, честен: он искренне ненавидит жителей ДонбассаФото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Надежды жителей Украины на изменение политической линии страны после избрания нового президента, похоже, несбыточны. По крайней мере, только такой вывод можно сделать после скандала с одним из украинских министров. Он назвал жителей Донбасса «мразями» – и реакция киевских властей оказалась весьма показательной. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Прилепин защищает Сталина

Дмитрий Ольшанский, публицист
Во многих людях живет стремление к примитивным иерархиям. Хочется в уютную казарму, где все предсказуемо, где все хоть и очень брутально, но без всякого снобизма: прапор, портянки, копать канаву от забора и до обеда. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария

Кремль не станет помогать США в борьбе против Китая

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские эксперты предлагают замириться с Москвой и натравить ее на Пекин. Только вот не могут внятно объяснить, зачем это надо самой России. Как ни крути, ссориться с соседом нам точно не нужно. Особенно ради дружбы с США. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

ГУЛАГ продается, но секс все равно круче

Сергей Мардан, публицист
Сталинский хоррор выглядит в ютубовской ленте очень неплохо. Но только про секс с Ивлеевой все равно лучше смотрят, и Дудь это знает лучше прочих. А пожилым борцам с проклятым прошлым лучше не трясти перхотью и успокоиться. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

    Чем удивляет Ким Чен Ын

    Обсуждение: 6 комментариев

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...

      Японский император впервые отрекся от престола

      Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсию
      Подробности...

      Умерла Элина Быстрицкая

      Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустым
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

          Вы отмечаете Пасху?
          • Да, потому что православный (православная)

          • Да, хотя не православный (не православная)

          • Нет

          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин подписал закон о надежном Рунете
            Путин упростил получение гражданства России для некоторых украинцевЖителей Донбасса с российскими паспортами захотели лишить гражданства УкраиныСуд в Лондоне приговорил АссанжаМетеорит на огромной скорости врезался в Луну (видео)
            Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»Захарова пристыдила Помпео за заявление о побеге МадуроПоявилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском мореВ Сети обратили внимание на регулярно «теряющего сознание» оппозиционера
            В Крыму отреагировали на решение суда Чехии не пускать россиян в отельРоссийский паспорт вызвал в Донецке ажиотажОппозиционеры использовали праздник Первомая в Петербурге для провокацииДиректор детсада заставила ребенка целовать землю в Краснодаре

            Главная тема


            Что стало причиной смены посла России в Минске

            в общей колонне


            Американская делегация прошла с флагом США на первомайской демонстрации в Крыму

            мужские слезы


            В Чечне отреагировали на извинения Зеленского

            Не простили «балаболов»


            В Сети началась кампания против «Мираторга»

            Видео

            Провальная попытка


            Как Мадуро удалось подавить военный переворот

            «торжество глобализма»


            Названы последствия доминирования небелого населения в США

            годы в в пропаганде


            Познер рассказал о своей лжи

            колоссальный регресс


            На Украине мову и вышиванку назвали символами упадка

            «красивые. Опасные»


            В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

            Урок Зеленского для России


            Дмитрий Юрьев: Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

            Школьники против


            Игорь Мальцев: Борьба за климат – это борьба за деньги

            проект Анти-Россия


            Антон Крылов: Украинцам ждать чуда от еврея как-то логичнее

            на ваш взгляд


            Как вы проводите майские праздники?

            Участники военно-патриотических клубов пообщались с Героями России и СССР

            1 мая 2019, 18:21

            Текст: Алексей Нечаев

            Версия для печати

            1 мая в ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае состоялась встреча лучших участников военно-патриотических клубов с Героями Отечества в рамках проекта «Диалоги с Героями», в котором приняли участие представители 85 регионов.

            На Всероссийскую специализированную смену военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» съехались ребята из организаций «Вымпел» и «Альфа», юные казаки и пограничники, юнармейцы и юные друзья полиции из всех 85 регионов страны.

            Герой Советского Союза Валерий Бурков и Герои России Вячеслав Бочаров, Вячеслав Сивко, Игорь Родобольский, Евгений Черняев пообщались с более чем 850 участниками, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

            Перед беседой прошел квест для знакомства участников с почетными гостями. В формате игры ребята узнали о жизни и подвигах Героев Отечества, с которыми предстояло беседовать.

            После квеста состоялся диалог разных поколений и молодежь получила возможность задать интересующие их вопросы. Герои узнавали у ребят о том, что в их понимании патриотизм и как они его выражают. Своим видением патриотизма поделился Валерий Бурков, Герой Советского Союза:

            «Ты совершаешь геройский поступок, отдаешь свою жизнь ради того, чтобы жили другие. Это выше всего. А что еще ценнее у меня есть? Ничего. Это моя жизнь и я принимаю решение её отдать. Патриотизм – это любовь к Родине и всегда поступки. И самое высшее проявление любви – это отдать жизнь за других», – заявил Бурков.  

            Он служил в Афганистане и после серьезного ранения потерял обе ноги. Сейчас он использует протезы и, несмотря на это, стоя вел диалог с молодежью.

            Герой России Вячеслав Бочаров рассказал участникам почему очень важно знать историю своей Родины: «Можно ли просто так полюбить незнакомого человека? Ведь сначала мы должны его увидеть, познакомиться, узнать его душевные качества, его увлечения и прочее. Чем больше мы узнаем этого человека, тем больше проявляются те или иные чувства к нему. А разве, когда мы говорим про любовь к Родине, это не из этой же категории? Как можно любить Родину, если ты ничего о ней не знаешь?».

            Ребят интересовало, кто был примером для героев и что служило мотивацией для их подвигов. Своей историей поделился Евгений Чернеев, Герой Российской Федерации: «Мне примером служили мои родители. Мой отец родился в 1904 году еще при царе и с 1926 года служил в армии, в последствии попал в тихоокеанский флот. Прошел войну и получил орден Красной звезды. Мама ушла добровольцем в 1941 году и была в зенитных войсках, определяла самолеты и высвечивала их, охраняя подступы к Москве. Была награждена орденом Отечественной войны. И конечно, подвиги Александра Маринеско, так как я – подводник. Гитлер объявил его личным врагом после того, как он потопил множество кораблей».

            Участники спросили у героев, поддерживают ли они спустя много лет связь со своими сослуживцами. Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации отметил, что это очень правильный вопрос. «Сейчас, благодаря современным технологиям, мы переписываемся с людьми, которые живут в разных городах и даже странах. Находясь в таких местах как «Орленок», вы имеете возможность познакомиться с новыми людьми, можете поддерживать связь даже с самыми далекими городами и, возможно, будете дружить всю свою жизнь!».

            Также молодежь волнует их дальнейший путь: учеба, поступление в училища и институты. Они спросили совета у Игоря Родобольского, Героя Российской Федерации. «Стоит ли поступать в летное училище? Конечно, стоит! Прежде всего нужно хорошо учиться, следить за своим здоровьем, заниматься спортом и готовить себя заранее, чтобы пройти медкомиссию. Если здоровье не позволит поступить в летное, то я рекомендую всем ребятам отдать свою судьбу защите Отечества. Это – святой долг для каждого мужчины!».

            В завершении встречи Герои Отечества выразили благодарность и сказали напутственные слова для молодежи в преддверии Дня Победы.

            «Я хотел бы, друзья, чтобы вы имели в своей жизни настоящих героев, которые были бы вам ориентиром силы духа, патриотизма и нравственности. Будьте достойны тех наших прадедов, дедов и отцов, которые с честью защитили нашу Родину!» – заявил Валерий Бурков, Герой Советского Союза.

            Ключевым событием патриотической смены станет военно-спортивная игра «Орленок» – по итогу 9 соревновательных этапов будут выделены 100 лучших курсантов, отлично прошедших все испытания, которых наградят васильковым беретом Президентского полка России. А также они станут участниками проекта «Кадровый резерв – достойная смена».

            «Диалоги с Героями» – проект, созданный Роспатриотцентром в 2016 году с главной целью – возродить традиции наставничества. Он охватил уже более 30 регионов. В нем задействовано более 30 Героев Отечества и более 50 тысяч участников. Через диалог поколений современная молодежь, обладающая мощным потенциалом, в неформальной обстановке может узнать жизненный путь, историю успеха и перенять знания у Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, Героев Труда.

            Напомним, что организаторами смены выступают Военно-патриотический центр «Вымпел» и Всероссийский детский центр «Орленок» при поддержке Российского движения школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............