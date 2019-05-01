Участники военно-патриотических клубов пообщались с Героями России и СССР

1 мая в ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае состоялась встреча лучших участников военно-патриотических клубов с Героями Отечества в рамках проекта «Диалоги с Героями», в котором приняли участие представители 85 регионов.

На Всероссийскую специализированную смену военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» съехались ребята из организаций «Вымпел» и «Альфа», юные казаки и пограничники, юнармейцы и юные друзья полиции из всех 85 регионов страны.

Герой Советского Союза Валерий Бурков и Герои России Вячеслав Бочаров, Вячеслав Сивко, Игорь Родобольский, Евгений Черняев пообщались с более чем 850 участниками, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Перед беседой прошел квест для знакомства участников с почетными гостями. В формате игры ребята узнали о жизни и подвигах Героев Отечества, с которыми предстояло беседовать.

После квеста состоялся диалог разных поколений и молодежь получила возможность задать интересующие их вопросы. Герои узнавали у ребят о том, что в их понимании патриотизм и как они его выражают. Своим видением патриотизма поделился Валерий Бурков, Герой Советского Союза:

«Ты совершаешь геройский поступок, отдаешь свою жизнь ради того, чтобы жили другие. Это выше всего. А что еще ценнее у меня есть? Ничего. Это моя жизнь и я принимаю решение её отдать. Патриотизм – это любовь к Родине и всегда поступки. И самое высшее проявление любви – это отдать жизнь за других», – заявил Бурков.

Он служил в Афганистане и после серьезного ранения потерял обе ноги. Сейчас он использует протезы и, несмотря на это, стоя вел диалог с молодежью.

Герой России Вячеслав Бочаров рассказал участникам почему очень важно знать историю своей Родины: «Можно ли просто так полюбить незнакомого человека? Ведь сначала мы должны его увидеть, познакомиться, узнать его душевные качества, его увлечения и прочее. Чем больше мы узнаем этого человека, тем больше проявляются те или иные чувства к нему. А разве, когда мы говорим про любовь к Родине, это не из этой же категории? Как можно любить Родину, если ты ничего о ней не знаешь?».

Ребят интересовало, кто был примером для героев и что служило мотивацией для их подвигов. Своей историей поделился Евгений Чернеев, Герой Российской Федерации: «Мне примером служили мои родители. Мой отец родился в 1904 году еще при царе и с 1926 года служил в армии, в последствии попал в тихоокеанский флот. Прошел войну и получил орден Красной звезды. Мама ушла добровольцем в 1941 году и была в зенитных войсках, определяла самолеты и высвечивала их, охраняя подступы к Москве. Была награждена орденом Отечественной войны. И конечно, подвиги Александра Маринеско, так как я – подводник. Гитлер объявил его личным врагом после того, как он потопил множество кораблей».

Участники спросили у героев, поддерживают ли они спустя много лет связь со своими сослуживцами. Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации отметил, что это очень правильный вопрос. «Сейчас, благодаря современным технологиям, мы переписываемся с людьми, которые живут в разных городах и даже странах. Находясь в таких местах как «Орленок», вы имеете возможность познакомиться с новыми людьми, можете поддерживать связь даже с самыми далекими городами и, возможно, будете дружить всю свою жизнь!».

Также молодежь волнует их дальнейший путь: учеба, поступление в училища и институты. Они спросили совета у Игоря Родобольского, Героя Российской Федерации. «Стоит ли поступать в летное училище? Конечно, стоит! Прежде всего нужно хорошо учиться, следить за своим здоровьем, заниматься спортом и готовить себя заранее, чтобы пройти медкомиссию. Если здоровье не позволит поступить в летное, то я рекомендую всем ребятам отдать свою судьбу защите Отечества. Это – святой долг для каждого мужчины!».

В завершении встречи Герои Отечества выразили благодарность и сказали напутственные слова для молодежи в преддверии Дня Победы.

«Я хотел бы, друзья, чтобы вы имели в своей жизни настоящих героев, которые были бы вам ориентиром силы духа, патриотизма и нравственности. Будьте достойны тех наших прадедов, дедов и отцов, которые с честью защитили нашу Родину!» – заявил Валерий Бурков, Герой Советского Союза.

Ключевым событием патриотической смены станет военно-спортивная игра «Орленок» – по итогу 9 соревновательных этапов будут выделены 100 лучших курсантов, отлично прошедших все испытания, которых наградят васильковым беретом Президентского полка России. А также они станут участниками проекта «Кадровый резерв – достойная смена».

«Диалоги с Героями» – проект, созданный Роспатриотцентром в 2016 году с главной целью – возродить традиции наставничества. Он охватил уже более 30 регионов. В нем задействовано более 30 Героев Отечества и более 50 тысяч участников. Через диалог поколений современная молодежь, обладающая мощным потенциалом, в неформальной обстановке может узнать жизненный путь, историю успеха и перенять знания у Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, Героев Труда.

Напомним, что организаторами смены выступают Военно-патриотический центр «Вымпел» и Всероссийский детский центр «Орленок» при поддержке Российского движения школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».