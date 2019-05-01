Открывший стрельбу в Университете Северной Каролины задержан полицией

Полицейское управление американского города Шарлотт объявило о задержании человека, который открыл стрельбу на территории университета Северной Каролины.

По словам полицейских, стрелявшим оказался 22-летний американец, передает ТАСС.

«Подозреваемый в причастности к инциденту в Университете Северной Каролины в Шарлотте идентифицирован как Тристан Эндрю Террелл, родившийся 6 июня 1996 года», – заявили в полиции.

Он задержан и в настоящее время находится под стражей. Как сообщили в полиции, вскоре ему будут предъявлены официальные обвинения.

Шеф полиции Шарлотта Джефф Бейкер заявил, что подозреваемый, по имеющимся данным, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам Бейкера, наряд полиции прибыл в кампус университета «в течение считанных минут» после получения информации о стрельбе. После этого злоумышленник с пистолетом был схвачен и разоружен.

Напомним, в результате стрельбы, устроенной в ночь на среду в Университете Северной Каролины, погибли два человека, еще четверо получили ранения.