В среду синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 7 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.