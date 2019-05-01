Посол России обвинил США в дискриминации Бутиной по национальному признаку

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что если бы у Марии Бутиной была другая национальность, то она не подверглась бы судебному преследованию в США.

«Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол», – заявил Антонов. По его словам, «если бы была другая национальность у Марии Бутиной», то «ничего этого не было бы», передает ТАСС.

«Этот сюжет исключительно политизированный, за ним ничего не стоит», – констатировал дипломат в эфире радиостанции PHILLYfm.

«Ничего за ее деятельностью не стоит. Настолько размыты дефиниции, определение иностранного агента. Непонятно, за что ей дали полтора года», – отметил Антонов.

Напомним, американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 1,5 годам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Также была одобрена ее депортация в Россию после окончания срока наказания.

МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США, а президент России Владимир Путин отметил: «Посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего».

Посольство России в Вашингтоне обвинило суд США в «вопиющем беззаконии».

Позже отец Бутиной пояснил, почему защита не станет обжаловать приговор.

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