Завод «Лотос» спустил на воду баржу для «Морспасслужбы»

Судостроительный завод «Лотос» в Астраханской области (входит в производственный дивизион CNRG Group «Объединенной судостроительной корпорации») спустило на воду несамоходную баржу проекта 7514, которая предназначена для ФГБУ «Морспасслужба».

Баржа может использоваться как в море, так и в реке. Она строилась с декабря, стоимость заказа – 110 млн рублей, передает «Интерфакс».

«Судно будет предназначено для перевозки грузов методом толкания и буксировки», – сказал на церемонии спуска баржи на воду гендиректор судозавода Рустам Халитов.

В церемонии спуска баржи также приняли участие врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и глава ОСК Алексей Рахманов