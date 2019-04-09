Умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина, невестка Сергея Есенина, скончалась в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Московского государственного музея великого русского поэта.

«8 апреля 2019 года скончалась Алина Ивановна Есенина, вдова Константина Есенина – сына поэта. На протяжении многих лет Алина Ивановна, как хранитель бесценных реликвий поэта, была не просто дарителем Московского государственного музея С. Есенина, передавшим в фонды более тысячи единиц уникальных предметов и материалов, но и большим другом музея, участником многих акций, выставок, проектов и программ», – цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Алину Есенину должны похоронить на Ваганьковском кладбище рядом с могилой супруга 11 апреля.

У Сергея Есенина было четверо детей. Константин родился от брака поэта с Зинаидой Райх.