Умер философ Вадим Межуев

Во вторник на 86 году жизни умер философ и политолог, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН Вадим Межуев.

«К сожалению сегодня утром ушел из нашего мира папа моего близкого друга Бориса Межуева – Вадим Михайлович Межуев. Человек, которого я уважал, хоть и не всегда с ним соглашался», – написал в Facebook Лев Гордон.

Межуев – советский и российский философ, культуролог, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор кафедры теории и практики культуры РАНХиГС при президенте, профессор кафедры философии, политологии и культурологии Московского гуманитарного университета.

Специалист в области философии культуры и социальной философии.

Сфера научных интересов Межуева – культура как философская проблема, а также культурные и цивилизационные особенности российской модернизации. Сын – философ и политолог Борис Межуев.