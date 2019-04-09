В акции «Дни в профессии» примут участие 22 тыс. школьников и студентов

АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт с 15 по 26 апреля проведут акцию «Дни в профессии», в рамках которой для школьников и студентов будут организованы серии однодневных экскурсий-стажировок почти на 600 предприятиях в 83 регионах.

Акция проводится второй раз. Для школьников 5-11 классов и студентов первых курсов (всего 22 тыс. 386 человек) запланировано 779 экскурсий на 583 предприятиях. При этом количество участников акции увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом, когда было организовано 400 экскурсий для 10 тыс. экскурсантов, следует из пресс-релиза организаторов, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Цель проекта – не просто провести ребят по цехам, а погрузить в технологические процессы. Например, в Ярославле школьники посетят Ярославский моторный завод – один из самых крупных в стране по производству дизельных двигателей, который в 2016 году отметил столетие, в Майкопе школьники увидят всю технологическую цепочку производства лимонада. Восьмиклассники из Оренбурга посетят одну из лучших в области лабораторий по определению качества воды, а тамбовские студенты-второкурсники попробуют не только запрограммировать изделие на современных станках, но и получить его на выходе», – заявил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки» Илья Семин отметил, что задача акции – открыть как можно больше возможностей для будущей профессиональной самореализации. «Школьники и студенты сотни раз проходили мимо ворот ключевых предприятий в своем городе, но редко заглядывали внутрь. ... Мы решили это исправить – одновременно открыть им промышленную историю своего региона, а может и дверь в будущую профессию», – отметил Семин.

Акция «Дни в профессии» проводится в рамках совместного проекта АНО «Россия – страна возможностей» и ОНФ «Профстажировки 2:0». Ее основные цели – показать работу современного предприятия изнутри, повысить престиж инженерных и рабочих профессий, помочь сориентироваться в приоритетных сферах экономики, сформировать целостное представление о технологическом цикле производства продукции.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.