МЧС почти 10 лет не проверяло безопасность вокзалов Москвы

МЧС многие годы не проверяло на соответствие пожарной безопасности московские вокзалы и аэропорт Внуково, уточняется в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

«ГУ МЧС по Москве более девяти лет не проводило плановые проверки зданий Белорусского, Казанского, Киевского, Ленинградского, Павелецкого и Ярославского вокзалов, более пяти лет – акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково», свыше четырех лет – Курского, Рижского, Савеловского вокзалов», – цитирует доклад ТАСС.

Между тем Московская межрегиональная транспортная прокуратура на этих объектах выявляла многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в ходе внутренней проверки МЧС летом 2018 года были выявлены проблемы с нехваткой кадров, техникой и обмундированием.