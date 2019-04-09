Лавров исключил военное решение вопросов в Арктике

Москва считает, что вопросы, стоящие перед Арктическим регионом, не требуют военного решения, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения», – сказал он, передает РИА «Новости».

Министр также выразил сожаление тем, что США считают, что сами могут устанавливать правила игры в мире. «Я сейчас не берусь давать характеристику действиям США, которые действительно как-то считают, что только они одни могут заказывать музыку и создавать свои собственные правила. Это отдельная тема, но она существует, к сожалению, ее приходится иметь в виду, когда мы обсуждаем те или иные вопросы», – сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва выступает за коллективное развитие и использование Северного морского пути. «В целом мы за то, чтобы Арктику развивать через сотрудничество, я это еще раз хочу подчеркнуть. Это касается, кстати, и использования Северного морского пути, за который мы отвечаем, но который мы хотим развивать коллективно и использовать коллективно», – сказал он.

Министр также выразил надежду, что стратегический план по Арктике будет согласован в течение месяца. «Чуть меньше месяца остается до министерской встречи Арктического совета в финском Рованиеми. В преддверии этого важного события рассчитываем на согласование старшими должностными лицами наших стран первого в истории Арктического совета документа перспективного планирования – стратегического плана, а также министерской декларации», – сказал министр.

«Эти документы должны определить рамки нашей коллективной работы на ближайшую и среднесрочную перспективы», – добавил он.

Ранее командующий ВМС США адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, отметив, что этот регион должен в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета, и никто не имеет права претендовать на него.

В январе глава ВМС США Ричард Спенсер объявил о планах Вашингтона отправить американские военные корабли в Арктику. В ответ глава МИД России Сергей Лавров напомнил США о необходимости соблюдения международных норм.

Между тем, как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Петербурге 9-10 апреля и является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Главная тема предстоящего форума – «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

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