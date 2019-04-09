Киев анонсировал прибытие элитного десанта США

В Киеве ожидают прибытия подразделения элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

«Клекочущие орлы (Screaming Eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно- десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», – написал он в Facebook.

По его словам, важность военного стратегического партнерства Украины и США обсуждалась с начальником штаба Армии США. Чалый подчеркнул, что «этот боевой генерал слов на ветер не бросает».

Ранее Черноморский флот из-за возможных нештатных ситуаций организовал дежурство в Черном море, где проходят учения Североатлантического альянса.

Напомним, военно-морская группировка НАТО будет находиться в акватории Черного моря в течение еще трех недель и продолжит участие вместе со странами Североатлантического альянса в операции «Морской щит – 2019».

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