Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 4 копейки – до 64,84 рубля, курс евро снизился на 8 копеек – до 72,99 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 70,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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