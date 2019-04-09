Moody's дало прогноз по регионам России

Темпы роста доходов в большинстве регионов России в 2019-2020 годах будут низкими, исключением станут сырьевые регионы, а также Москва и Санкт-Петербург, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody's.

В отчете указывается, что «большинство российских регионов отметят слабый рост доходов в 2019-2020 годах, поскольку сдержанный экономический рост скажется на их налоговых поступлениях», передает РИА «Новости».

Однако «крупные инвестиции в сырьевые сектора позволят нескольким регионам, как Ханты-Мансийский округ, республика Татарстан, республика Башкирия и дальше опережать своих конкурентов (по уровню доходов)».

Также «продолжающаяся иммиграция людей в более процветающие регионы скажется на доходах от подоходного налога с физлиц и увеличит расхождение в финансовых показателях».

По данным агентства, большинство несырьевых регионов России отмечают отток до 1% своего населения в год. Moody's ожидает сохранения этой тенденции.

Отмечается падение инвестиций более чем в половине российских регионов в 2018 году на фоне общего ухудшения операционной среды. При этом в сырьевых регионах инвестиции были выше благодаря относительно высоким ценам на сырье, укреплению мировой экономики и падению курса рубля.

Эксперты Moody's ожидают, что «операционная среда останется неизменной в 2019 году, при этом реальные процентные ставки останутся высокими».

«Ввиду того, что регионы, ориентированные на развитие сырьевых товаров, получают значительный доход от корпоративных налогов, они будут значительно превосходить своих конкурентов в 2019 году», – говорится в документе.

Москва и Санкт-Петербург являются исключениями: не будучи сырьевыми регионами, они являются самыми быстро растущими экономическими центрами страны, хотя «на их долю уже приходится 20% всего населения России».

Регионы привлекают людей «благодаря хорошо оплачиваемой работе и социальному обеспечению».

Ранее агентство Moody's назвало основные риски для экономики России.