Перевозчики в Новокузнецке отменили льготы для пенсионеров из-за оскорблений

В Новокузнецке частные перевозчики решили отменить льготы на проезд для пенсионеров из-за участившихся оскорблений в адрес водителей и кондукторов, сообщила в соцсетях директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова.

По словам Крюковой, «вышла такая ситуация, что наши кондукторы и водители подвергаются оскорблениям со стороны пенсионеров, которые не попадают в льготную категорию, чтобы мы могли их провозить за 11 рублей», передает «Интерфакс».

Она отметила, что удивляется «тому, что наши пенсионеры на такое способны». Так, в адрес водителей и кондукторов звучит «нецензурная брань, проклятия»; однажды «был случай, что кондуктору вызывали скорую».

В итоге сотрудники «Автолайна» стали массово заявлять об увольнениях.

Корюкова отметила, что транспортники планируют обратиться в облсовет и к губернатору с просьбой разрешить возить льготников с возмещением расходов, уравняв их с муниципальными перевозчиками.

В июле 2017 года новокузнецкие частные перевозчики планировали повысить стоимость проезда на 40%, но не смогли предоставить в мэрию экономическое обоснование своего решения, которое с них потребовал глава города Сергей Кузнецов.

В августе 2017 года одна из транспортных компаний Новокузнецка повысила на 25% стоимость проезда, что мэрия восприняла как «неуважением к городскому сообществу».

В октябре 2018 года губернатор Сергей Цивилев анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Он сообщал, что износ автопарка составляет 85%, в связи с чем «придется повысить тарифы на перевозки, потому что кузбасские тарифы в 2-2,5 раза ниже в сравнении с соседними регионами».

В декабре было утверждено повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 25% для трудоспособных граждан и на 150% для пенсионеров.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте повысилась с 16 до 20 рублей, сообщал портал «Новокузнецк.ру».

В феврале 2019 года власти Кузбасса отменили проездные для школьников и студентов региона.

Ранее владеющая сетью продуктовых магазинов предпринимательница из Калуги Яна Гурова, объявившая о бесплатной раздаче хлеба пенсионерам, закрыла проект «Полки добра» из-за скандалов.