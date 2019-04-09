Чайка предложил разрешить следствию возбуждать дела в сфере гособоронзаказа без заявления

Генпрокурор Юрий Чайка предложил закрепить в Уголовном кодексе за органами предварительного расследования право возбуждать уголовные дела о преступлениях, совершенных в сфере гособоронзаказа, без заявления потерпевшей стороны.

«Прокурорами по-прежнему выявляются многочисленные факты непризнания некоторыми должностными лицами ущерба, причиненного оборонным предприятиям в результате совершения преступлений в сфере ОПК. О данных фактах проинформирован президент с предложением поручить правительству принять меры по обеспечению неотвратимости наказания и своевременного взыскания ущерба, в том числе посредством внесения изменений в статьи 20 и 23 Уголовного кодекса РФ, закрепив за органами предварительного расследования право возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере гособоронзаказа, без заявления потерпевшей стороны», – говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Кроме того, Генпрокуратура предлагает наделить дознавателей таможенных органов полномочиями по расследованию уголовных дел о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере, передает РИА «Новости».

Генпрокурор подчеркивает, что результаты надзорной деятельности свидетельствуют о низкой эффективности работы правоохранительных органов по привлечению к уголовной ответственности лиц, виновных в выводе капитала за рубеж.

В докладе утверждается, что, несмотря на выявляемые таможенными органами преступления в данной сфере, следственные органы направляют в суд не более 6% уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ, поясняется в докладе.

«Такая ситуация обусловлена отсутствием у следователей необходимых знаний в области таможенного дела и наработанной практики, имеющейся у должностных лиц таможенных органов», – отмечает генпрокурор.