Нарушения безопасности полетов выявлены в спецотряде «Россия»

Генпрокуратура по поручению президента проверила безопасность полетов в специальном летном отряде «Россия» и выявила нарушения по срокам службы самолетов, срокам летной годности и по использованию ненадлежащих тренажеров.

«По поручению президента осуществлены мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о безопасности полетов в ФГБУ «СЛО «Россия». Вскрыты факты подготовки пилотов на не допущенных уполномоченным органом тренажерах, выполнения полетов при отсутствии необходимого оборудования и без проведения требуемых работ на воздушных судах, нарушения при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов», – говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, сообщает РИА «Новости».

Напомним, специальный летный отряд осуществляет перевозку должностных лиц России.

В документе также отмечается, что после проверки для подготовки 19 членов экипажей СЛО «Россия» на летных тренажерах получено необходимое согласование Росавиации и организована работа по модернизации навигационного оборудования воздушных судов.

Ранее Юрий Чайка, рассказывая об объемах хищений на предприятиях Ростеха и Роскосмоса, сообщил, что основной причиной авиакатастроф в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов. Он также уточнил, что за прошлый год около 160 пилотов лишились свидетельств.