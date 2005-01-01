Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос об отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.

Линдеманна спросили: «Что между вами было?». На это Линдеманн ответил, что «как джентльмен» не имеет права «ничего комментировать», передает Пятый канал со ссылкой на журнал «Жара magazine».

«О нас очень много пишут и говорят», – признал он, но подчеркнул, что речь идет о «тайне двух людей», а потому от него журналисты «ничего не услышат».