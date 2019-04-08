При взрыве в Афганистане погибли военные США

Жертвами взрыва в Афганистане стали четверо американцев, еще трое получили ранения, сообщил штаб операции НАТО «Решительная поддержка».

Погибли трое военных США и «один контрактный работник», передает РИА «Новости».

Указывается, что в понедельник у базы ВВС в Баграме сработало самодельное взрывное устройство.

СМИ сообщали, что заминированный автомобиль взорвался рядом с колонной около 17.30 по местному времени (16.00 мск) возле въезда на авиабазу, передает ТАСС.

В марте в МИД России заявляли, что денег, которые Вашингтон потратил на Афганистан, хватило бы, чтобы превратить страну такого «масштаба» в рай.