Беглов пообещал поддержку Театральной олимпиаде

Власти Санкт-Петербурга окажут Театральной олимпиаде финансовую, организационную и визовую поддержку, решение принято на рабочем совещании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

Он отметил, что XI Театральная олимпиада – ключевое событие Года Театра, которое должно повысить имидж Санкт-Петербурга и привлечет туристов. По его словам, это значит, что город получит дополнительные отчисления в бюджет, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

На проведение олимпиады из бюджета Санкт-Петербурга на конкурсной основе социально ориентированной некоммерческой организации будет предоставлена субсидия в 250 млн рублей. Средства пойдут на оплату показов, проезд коллективов, рекламу. Еще 500 млн перечислит федеральный центр. Беглов потребовал, чтобы деньги были использованы с толком.

«Деньги немалые, должна быть результативность», – сказал он.

Среди показателей грамотного использования средств – количество мероприятий программы – 130, число участников – 2,3 тыс., и зрителей – 100 тыс. человек. Александр Беглов отметил, что все ответственные подразделения городского правительства должны подключиться к проекту, оказать содействие в его организации, достойно встретить гостей. Вице-губернатору Олегу Маркову дано поручение подготовить предложения по упрощенному визовому режиму для участников и гостей олимпиады.

Театральная олимпиада пройдет с июня по ноябрь и объединит 49 ведущих коллективов из 19 стран мира – от Канады, Великобритании и Германии до Индии, Китая и Японии. Они официально подтвердили свое участие. Одним из организаторов станет Александринский театр. Программа откроется масштабной уличной акцией 15 июня на площади у Александринки. Спектакли также пройдут в Михайловском театре, БДТ, Балтийском Доме, Молодежном театре на Фонтанке, в ТЮЗе и на других площадках. Все здания прошли экспертизу по террористической безопасности. 12 петербургских театров примут участие в гастрольной программе и покажут 18 постановок в других городах.

Беглов на совещании также заявил, что выкупленные за федеральные средства школы должны принять детей 1 сентября. На совещании рассматривались проекты постановлений правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Перечня объектов недвижимости (дошкольного и общего образования), планируемых к приобретению в 2019 году» и «Об утверждении Перечня объектов недвижимости (объекты здравоохранения), планируемых к приобретению в 2019 году». Перечни включают в себя 24 детских сада, 4 школы, 16 объектов здравоохранения, в том числе офисы врачей. Эти объекты планируется выкупить за счет средств федерального бюджета. Ориентировочная стоимость всех приобретаемых объектов составляет 10 млрд 683 млн рублей.

«Президент и правительство России пошли нам навстречу. И мы должны провести все конкурсные и технические процедуры, чтобы 1 сентября дети могли пойти в школу», – сказал глава города.

На закупку оборудования планируется выделить деньги из резервного фонда правительства города. Александр Беглов дал указание оперативно подготовить документы о передаче указанных в перечнях объектов в безвозмездное пользование, чтобы школы могли уже осенью принять детей.