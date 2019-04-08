Глава ОП заявил о невозможности реализации нацпроектов без участия общества

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Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

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«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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            Глава ОП заявил о невозможности реализации нацпроектов без участия общества

            8 апреля 2019, 19:21

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Центральной темой пленарного заседания Общественной палаты России стала роль общественников и ОП в экспертизе механизмов реализации нацпроектов, заявил глава Общественной палаты Валерий Фадеев.

            По его словам, ключевой темой пленума стало участие ОП России и региональных Общественных палат в экспертизе предлагаемых механизмов достижения целей майского указа президента, оценка рисков и моделирование последствий предлагаемых решений, сообщается на сайте Общественной палаты.

            «Главная задача – улучшение жизни людей, и мы должны быть заточены под решение этой задачи. И ее решению в первую очередь служат национальные проекты. Наша основная задача – содействие в их реализации», – заявил Фадеев. Он добавил, что ОП будет добиваться, чтобы все сложные и важные социально ориентированные проекты в регионах обсуждались до принятия чиновниками решения.

            Он привел в пример реформу отрасли твердых коммунальных отходов.

            «Сначала принимается решение, а потом власти начинают убеждать людей, что это решение правильное. Надо от этого уходить, надо создавать рабочие группы, в которые входили бы чиновники, предприниматели, эксперты и общественность, и вырабатывать эти решения вместе. И уже тогда можно работать с широким обществом и объяснять ему, почему это решение выгодно», – сказал Фадеев.

            По его словам, общественный контроль – это прямая обязанность общественных палат по закону, и они продолжат эту работу, но наблюдается уже много случаев, когда общественность не только контролирует, а принимает участие в реализации конкретных проектов.

            «Пора участвовать в управлении, в организации и реализации нацпроектов, и мы уже это делаем», – сказал он.

            В качестве примера он назвал работу над нацпроектом по развитию Дальнего Востока, где «есть определенные успехи»: сокращается отток населения, хотя и не остановлен.

            «Значит, что-то не так. Мы подключили общественность почти всех дальневосточных регионов, которая анализирует ситуацию, дает свои предложения, их уже тысячи, они обобщаются и формулируются в виде предлагаемых решений. Мы готовим форум в Улан-Удэ, где будут обсуждаться эти предложения, и мы готовимся принять активное участие в Восточном экономическом форуме в сентябре. Нам уже есть, что сказать сейчас, и я уверен, что к сентябрю этого будет больше. Мы взаимодействуем с профильным министром и с вице-премьером, которые отвечают за эту работу. И это не только контроль, это в первую очередь участие в выработке решений, и мы не встречаем сопротивления со стороны министерства и правительства. Наоборот, нам говорят, что все двери и площадки для сотрудничества открыты», – рассказал Валерий Фадеев.

            Еще одним примером стал нацпроект «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году должно быть построено 120 млн квадратных метров жилья. По словам Фадеева, это невозможно сделать в сегодняшних условиях.

            «Но приказ надо выполнить. А как? Надо изменить условия функционирования отрасли, условия функционирования рынка, и мы знаем, что теоретически это можно сделать, у нас есть для этого сильные эксперты и сильные губернаторы», – отметил секретарь ОП.

            По его словам, проблема в том, что жилищная отрасль «работает преимущественно на банк и на бюрократию».

            «В финальном платеже, который получают граждане по ипотекам, 30% – это стоимость дома. Остальные 70% стоимости – это процентные накрутки, стоимость земли муниципальной, подводка инфраструктуры. Это у нас называется «капитализм». Какая задача ставится: дать возможность людям относительно недорого приобрести жилье или вытащить из карманов людей все деньги, какие у них есть? Мне кажется, что пока ставится вторая задача. И мы с вами должны на это повлиять», – заявил глава ОП.

            Он отметил, что платежи граждан по ипотеке можно серьезно снизить.

            «Мы – представители тех людей, которые хотят иметь жилье и возможность купить это жилье. Мы начали эту работу, и, я думаю, у нас есть возможности серьезно скорректировать нацпроект в части жилищного строительства», – добавил он.

            В качестве позитивного примера взаимодействия общественников и государства Фадеев назвал движение по развитию паллиативной помощи в стране. Он напомнил, что недавно был принят закон о паллиативной помощи, в который большой вклад внесли общественники. Также он напомнил о принципиальной позиции общественников по Стратегии пространственного развития и в нацпроектах.

            «Мегаполисы и агломерации – это хорошо, но на селе живет 25% населения России, а с малыми городами и райцентрами – еще больше. И там нужны рабочие места – это и есть направление развития сельских территорий. У нас есть серьезные предложения в этой части, и некоторые из них принимаются правительством», – сказал Фадеев.

            Упоминая реформу обращения с отходами, он рассказал, что все предложения Общественной палаты, выработанные в августе прошлого года, приняты правительством почти полностью.

            «Создана публично-правовая компания. Экологический оператор, который занимается созданием отрасли. Мы говорили: «Необходимо создать отрасль», – потому что ее фактически нет. Есть вывоз мусора, а отрасли по его переработке, по его цивилизованному хранению – ее нет. Теперь создана компания, которая будет этим заниматься», – сказал он.

            Фадеев согласился с президентом Владимиром Путиным в том, что без общества национальные проекты реализованы не будут.

            «Прошел уже год с майского указа, и мы видим, что по некоторым проектам хотя и подготовлены так называемые паспорта, но шансов, что они будут выполнены, немного. Мы будем к ним возвращаться, правительство будет их переделывать с нашим участием», – заключил Фадеев.

            Председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов подчеркнул, что нацпроекты не должны восприниматься исключительно как большая стройка – сколько объектов появилось и сколько средств освоено. В первую очередь необходимо понять, чего хотят сами люди, убежден он.

            «Это заставляет задуматься о территориальном аспекте. Точкой сборки должен быть конкретный населенный пункт, конкретный район, конкретный регион. Нам нужно придумать, какие механизмы участия граждан должны работать на уровне нацпроектов. Например, в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» есть механизм учета мнений. В программе комплексного развития сельских территорий есть механизм инициативного проектирования, но работающего механизма учета мнений нет. В результате на практике без учета широкого общественного мнения программа комплексного развития сельских территорий может превратиться в программу развития пригородных территорий», – сказал он.

            Ранее в Кремле заявили, что любой общественный контроль исполнения и реализации майских указов президента востребован. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

            «Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в «майских» указах. Любое общественное участие в контроле за исполнением майского указа, оно востребовано, но о чём конкретно идёт речь, мы не обладаем какой-то информацией», – заявил Песков.

            В ноябре Фадеев также заявил, что реализация нацпроектов – это «дело всей России, а не только бюрократии». Президент России Владимир Путин говорил, что «национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва», но для этого нужно «шире использовать накопленный опыт гражданского контроля».


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