Глава ОП заявил о невозможности реализации нацпроектов без участия общества

Центральной темой пленарного заседания Общественной палаты России стала роль общественников и ОП в экспертизе механизмов реализации нацпроектов, заявил глава Общественной палаты Валерий Фадеев.

По его словам, ключевой темой пленума стало участие ОП России и региональных Общественных палат в экспертизе предлагаемых механизмов достижения целей майского указа президента, оценка рисков и моделирование последствий предлагаемых решений, сообщается на сайте Общественной палаты.

«Главная задача – улучшение жизни людей, и мы должны быть заточены под решение этой задачи. И ее решению в первую очередь служат национальные проекты. Наша основная задача – содействие в их реализации», – заявил Фадеев. Он добавил, что ОП будет добиваться, чтобы все сложные и важные социально ориентированные проекты в регионах обсуждались до принятия чиновниками решения.

Он привел в пример реформу отрасли твердых коммунальных отходов.

«Сначала принимается решение, а потом власти начинают убеждать людей, что это решение правильное. Надо от этого уходить, надо создавать рабочие группы, в которые входили бы чиновники, предприниматели, эксперты и общественность, и вырабатывать эти решения вместе. И уже тогда можно работать с широким обществом и объяснять ему, почему это решение выгодно», – сказал Фадеев.

По его словам, общественный контроль – это прямая обязанность общественных палат по закону, и они продолжат эту работу, но наблюдается уже много случаев, когда общественность не только контролирует, а принимает участие в реализации конкретных проектов.

«Пора участвовать в управлении, в организации и реализации нацпроектов, и мы уже это делаем», – сказал он.

В качестве примера он назвал работу над нацпроектом по развитию Дальнего Востока, где «есть определенные успехи»: сокращается отток населения, хотя и не остановлен.

«Значит, что-то не так. Мы подключили общественность почти всех дальневосточных регионов, которая анализирует ситуацию, дает свои предложения, их уже тысячи, они обобщаются и формулируются в виде предлагаемых решений. Мы готовим форум в Улан-Удэ, где будут обсуждаться эти предложения, и мы готовимся принять активное участие в Восточном экономическом форуме в сентябре. Нам уже есть, что сказать сейчас, и я уверен, что к сентябрю этого будет больше. Мы взаимодействуем с профильным министром и с вице-премьером, которые отвечают за эту работу. И это не только контроль, это в первую очередь участие в выработке решений, и мы не встречаем сопротивления со стороны министерства и правительства. Наоборот, нам говорят, что все двери и площадки для сотрудничества открыты», – рассказал Валерий Фадеев.

Еще одним примером стал нацпроект «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году должно быть построено 120 млн квадратных метров жилья. По словам Фадеева, это невозможно сделать в сегодняшних условиях.

«Но приказ надо выполнить. А как? Надо изменить условия функционирования отрасли, условия функционирования рынка, и мы знаем, что теоретически это можно сделать, у нас есть для этого сильные эксперты и сильные губернаторы», – отметил секретарь ОП.

По его словам, проблема в том, что жилищная отрасль «работает преимущественно на банк и на бюрократию».

«В финальном платеже, который получают граждане по ипотекам, 30% – это стоимость дома. Остальные 70% стоимости – это процентные накрутки, стоимость земли муниципальной, подводка инфраструктуры. Это у нас называется «капитализм». Какая задача ставится: дать возможность людям относительно недорого приобрести жилье или вытащить из карманов людей все деньги, какие у них есть? Мне кажется, что пока ставится вторая задача. И мы с вами должны на это повлиять», – заявил глава ОП.

Он отметил, что платежи граждан по ипотеке можно серьезно снизить.

«Мы – представители тех людей, которые хотят иметь жилье и возможность купить это жилье. Мы начали эту работу, и, я думаю, у нас есть возможности серьезно скорректировать нацпроект в части жилищного строительства», – добавил он.

В качестве позитивного примера взаимодействия общественников и государства Фадеев назвал движение по развитию паллиативной помощи в стране. Он напомнил, что недавно был принят закон о паллиативной помощи, в который большой вклад внесли общественники. Также он напомнил о принципиальной позиции общественников по Стратегии пространственного развития и в нацпроектах.

«Мегаполисы и агломерации – это хорошо, но на селе живет 25% населения России, а с малыми городами и райцентрами – еще больше. И там нужны рабочие места – это и есть направление развития сельских территорий. У нас есть серьезные предложения в этой части, и некоторые из них принимаются правительством», – сказал Фадеев.

Упоминая реформу обращения с отходами, он рассказал, что все предложения Общественной палаты, выработанные в августе прошлого года, приняты правительством почти полностью.

«Создана публично-правовая компания. Экологический оператор, который занимается созданием отрасли. Мы говорили: «Необходимо создать отрасль», – потому что ее фактически нет. Есть вывоз мусора, а отрасли по его переработке, по его цивилизованному хранению – ее нет. Теперь создана компания, которая будет этим заниматься», – сказал он.

Фадеев согласился с президентом Владимиром Путиным в том, что без общества национальные проекты реализованы не будут.

«Прошел уже год с майского указа, и мы видим, что по некоторым проектам хотя и подготовлены так называемые паспорта, но шансов, что они будут выполнены, немного. Мы будем к ним возвращаться, правительство будет их переделывать с нашим участием», – заключил Фадеев.

Председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов подчеркнул, что нацпроекты не должны восприниматься исключительно как большая стройка – сколько объектов появилось и сколько средств освоено. В первую очередь необходимо понять, чего хотят сами люди, убежден он.

«Это заставляет задуматься о территориальном аспекте. Точкой сборки должен быть конкретный населенный пункт, конкретный район, конкретный регион. Нам нужно придумать, какие механизмы участия граждан должны работать на уровне нацпроектов. Например, в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» есть механизм учета мнений. В программе комплексного развития сельских территорий есть механизм инициативного проектирования, но работающего механизма учета мнений нет. В результате на практике без учета широкого общественного мнения программа комплексного развития сельских территорий может превратиться в программу развития пригородных территорий», – сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что любой общественный контроль исполнения и реализации майских указов президента востребован. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в «майских» указах. Любое общественное участие в контроле за исполнением майского указа, оно востребовано, но о чём конкретно идёт речь, мы не обладаем какой-то информацией», – заявил Песков.

В ноябре Фадеев также заявил, что реализация нацпроектов – это «дело всей России, а не только бюрократии». Президент России Владимир Путин говорил, что «национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва», но для этого нужно «шире использовать накопленный опыт гражданского контроля».