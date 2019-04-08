Президент Финляндии отправился в Россию на поезде

Финский президент Саули Ниинисте отправился на скоростном поезде «Аллегро» в Санкт-Петербург для участия в Арктическом форуме, где он также проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского главы.

«Аллегро» отправился в Петербург! Президент Ниинисте выступит завтра на главной сессии Международного арктического форума и встретится с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии.

Четыре скоростных поезда «Аллегро» ежедневно курсируют между Финляндией и Санкт-Петербургом в обоих направлениях.

Открытие скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки в декабре 2010 года – совместное решение России и Финляндии, которое позволило сократить время в пути по железной дороге между городами с шести часов до 3,5 часов.

Пятый Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. На форуме Путин планирует провести переговоры по Арктике с зарубежными лидерами.