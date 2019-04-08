Минкультуры заявило об отсутствии приказа по Александринскому и Волковскому театрам

Приказа об объединении Волковского и Александринского театров не существует, не нужно тратить время на обсуждение этого вопроса, заявил на заседании в Союзе театральных деятелей замминистра культуры Павел Степанов.

«Его (приказа) нет, поскольку за этим номером в базе министерства существует другой приказ. Проект приказа действительно был, мы обсуждали преамбулу приказа. Юридически приказа не существует. Не понимаю, почему мы тратим время на его обсуждение... Приказ не внесен в базу Минкультуры», – передает слова Степанова РИА «Новости».

В понедельник проводится заседание Союза театральных деятелей, посвященное возможному объединению театров. В нем участвуют худруки обоих учреждений и театральные деятели.

28 марта премьер России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры об объединении петербургского Александринского театра и ярославского Театра имени Волкова.

За день до этого министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении учреждений в первый российский национальный театр, однако был раскритикован театральными деятелями.