В Грузии одобрили отмену выпускных экзаменов в средней школе

Грузинский парламент поддержал в третьем чтении большинством голосов законопроект, отменяющий выпускные экзамены в средней школе.

За отмену проголосовали 80 депутатов, против – восемь, передает ТАСС.

Отмечается, что 5 апреля парламент провалил внесение изменений в закон «Об общем образовании», вследствие чего поправки пришлось вносить повторно, созывая внеочередную комиссию для голосования.

Напомним, зимой министерство образования Грузии заявило об отмене выпускных экзаменов, проводившихся в два этапа – в 11 и 12 классах. Для получения аттестата о среднем общем образовании нужно было получить положительные оценки по всем предметам – 5 или более баллов по 10-балльной шкале.

Ранее сообщалось, что с января 2019 года в школах Грузии начали преподавать специальный «учебный курс, посвященный войне с Россией в 2008 году».