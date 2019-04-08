Омбудсмен обратилась в полицию из-за инцидента на концерте Леонтьева

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась в полицию из-за инцидента на концерте Валерия Леонтьева, где охранник оттолкнул девочку, пытавшуюся вручить певцу букет цветов.

«Уполномоченный обратилась в ГУ МВД, отметив, что спустя столько времени разбираться в ситуации правоохранительным органам будет непросто, ведь телесных повреждений, к счастью, у ребенка нет, а доказательством предположительного превышения охранником своих должностных полномочий может служить лишь пятисекундная запись», – говорится на сайте детского омбудсмена.

Инцидент произошел 19 марта на концерте артиста Валерия Леонтьева в БКЗ «Октябрьский». Тогда охранник певца оттолкнул 12-летнего ребенка, когда девочка пыталась вручить Леонтьеву цветы.

Девочка пришла на концерт с бабушкой, а родители узнали о случившемся из видео в Сети.

Представители Валерия Леонтьева в свою очередь сообщили, что охранники действовали в целях безопасности, девочку могли затоптать. Хотя по видео видно, что весь зал сидел на местах. Отец девочки теперь намерен довести дело до суда.