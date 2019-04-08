Военные назвали дороги в Сирии лучше екатеринбургских

Представители Центрального военного округа отвергли обвинения в порче дорог и площадей Екатеринбурга, которые предъявили им в администрации города, и заявили, что даже в Сирии дороги значительно лучше.

На прошлой неделе на площади Красной Армии были выставлены несколько единиц армейской техники, в том числе гусеничной. После этого представители мэрии заявили, что тяжелая техника портит покрытие площади, сообщает портал «Новости Екатеринбурга».

«Я бы хотел, чтобы как можно скорее у нас началось применение закона о фейковых новостях. Чтобы наконец-то, используя этот закон, мы всяких провокаторов, всяких недоброжелателей, всех, кто не очень любит нашу Родину, кто скептически и недоброжелательно относится к нашей армии, привлекли к ответственности за эту дезинформацию», – заявил заместитель командующего войсками округа Евгений Поплавский.

Он отметил, что на День инноваций военная техника доставлялась только на колесных тралах, а чиновникам показывали состояние площади до и после выставки. Никаких замечаний администрация Кировского района военным не высказала.

«Я неоднократно был в Сирии, где семь лет война идет. Там дороги, по которым и танки ездят, и все на свете, но они лучше, чем в Екатеринбурге по качеству содержания. Это говорит о том, что просто, наверное, более качественно дороги надо делать, и все будет нормально», – заключил Поплавский.

При этом в конце прошлой недели в администрации города говорили, что военные якобы признали свою вину за порчу покрытия и пообещали наказать виновных. Утверждалось, что была нарушена технология разгрузки – боевая техника должна была съехать с аппарелей трапа точно в месте установки.