Тимошенко предложила снять неприкосновенность с депутатов и президента

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала парламентариев Верховной рады принять изменения в украинскую конституцию о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента.

«Я призываю парламент, всех лидеров фракций принять неотложно те законы, которые смогут забрать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран», – цитирует «Интерфакс» Тимошенко.

Для этого, по ее словам, следует «принять в первую очередь закон о временных следственных комиссиях, чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией любого президента или силовых структур».

«Нам надо немедленно принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности со всех – с депутатов, судей, президента», – заявила Тимошенко.

В марте кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский также сообщил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с украинских парламентариев и судей, а также с главы государства.

В июне 2018 года украинский президент Петр Порошенко также требовал уже в 2018 году принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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