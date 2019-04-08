В Минкомсвязи призвали не торопиться со встроенными сим-картами

Внедрение в России технологии eSim (встроенная SIM-карта) возможно только после решения вопросов обеспечения безопасности, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

«Мы не считаем, что этот вопрос нужно форсировать. В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности», – цитирует Иванова РИА Новости.

При этом источник агентства на телекоммуникационном рынке рассказал, что на сегодня есть ограничения, которые препятствуют запуску eSim.

«Среди них – отсутствие сертифицированного решения в РФ, а также неясность с процедурой идентификации абонента при заключении абонентского договора – можно ли ему использовать электронную подпись или нужно лично посещать офис оператора», – заявил источник.

В понедельник РБК сообщило, что мобильные операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» на совещании с ФСБ в конце марта высказались против внедрения в России eSim. Такая технология используется в последних моделях устройств Apple и Samsung.