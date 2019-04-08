Кремль рассмотрит доклад Яковенко после встречи с пострадавшим в Эймсбери

Кремль рассмотрит информацию российского посла в Лондоне Александра Яковенко по итогам встречи с пострадавшим в Эймсбери британцем Чарли Роули, сообщил сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сначала нам нужно будет получить информацию от нашего посла в Великобритании [Александра] Яковенко. Я думаю, что как только эта информация поступит, она будет рассмотрена», – приводит его слова ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос о просьбе Роули встретиться с российским лидером.

Яковенко сообщил РИА «Новости», что Роули не обвинял Россию в случившемся с ним. «Даже вся атмосфера встречи свидетельствовала об обратном», – подчеркнул посол.

Он сказал, что согласился встретиться с Роули, чтобы проинформировать его о шагах России, предпринятых для получения официальных данных о расследовании и состоянии пострадавших. Посол передал Роули доклад, в основу которого вошли все письма и ноты, направленные посольством британской стороне, но оставленные без ответа.

Напомним, Яковенко принял Роули в диппредставительстве России. В ходе встречи Роули спросил о возможности встречи с Путиным.

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