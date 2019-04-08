Песков назвал регулирование топливного рынка прерогативой правительства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией на рынке топлива, однако считают это прерогативой правительства.

«Соответствующие подразделения экспертные администрации президента РФ очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке, разумеется, во взаимодействии с кабинетом министров», – цитирует Пескова ТАСС.

Так он прокомментировал письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву, согласно которому компания видит риски для работы отрасли из-за ручного регулирования.

«Это прерогатива целиком и полностью кабинета министров», – пояснил Песков.

Ранее Сечин в письме Медведеву предложил другой механизм защиты рынка. Глава «Роснефти» предлагает обязать недропользователей перерабатывать и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России, сообщает РБК.

Кроме того, компании со свободными нефтеперерабатывающими мощностями в России «могли бы покупать нефть у добывающих структур по договорной цене и выдавать им корзины светлых нефтепродуктов».

Медведев поручил Антону Силуанову и Дмитрию Козаку подготовить позицию по предложенным мерам.