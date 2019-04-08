МВД и МЭР договорились о реформе экзамена на водительские права

МВД и Минэкономразвития договорились о реформе экзамена на получение водительских прав, в частности, было достигнуто согласие по слиянию «площадки» и «города».

Проект постановления поступит в правительство в июне-июле, заявил замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Николай Гиляков.

По его словам, МВД получило предварительную поддержку от Минтранса, а сейчас ждет официальной позиции, передает РИА Новости.

Гиляков также рассказал, кого не коснется ужесточение контроля за автошколами, которое вступило в силу 7 апреля. По его словам, автошколы, у которых заключения о соответствии материальной базы действуют неограниченный срок, не будут ограничены сроком действия на пять лет.

Он подчеркнул, что таких автошкол незначительное число. Всего в России 6900 организаций, которые готовят водителей.

В то же время в России готовят ряд законопроектов об ужесточении наказания за наиболее опасные нарушения ПДД, рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД Александр Быков. В частности, за вождение в пьяном виде, без прав, за проезд на красный свет и отказ пропустить экстренные службы.

Также планируется ужесточить меры против водителей, скрывшихся с места ДТП, если оно привело к тяжким последствиям. Рассматривается и вопрос о дифференцированном наказании за систематические нарушения ПДД.

Ранее стало известно, что ГИБДД намерена ужесточить контроль за автошколами, в первую очередь запретить обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.