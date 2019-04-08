Росконтроль назвал качественный плавленый сыр

Специалисты Росконтроля проверили в лабораторных условиях качество плавленого сыра популярных марок, представленных на полках российских магазинов.

Эксперты осуществили проверку плавленого сыра семи брендов «Карат», «Сыробогатов», «Город сыра», Hochland, «Лакомо/Наша семья», President, Valio/Viola и выяснили, какой из них является качественным и безопасным, сообщает «Экономика сегодня».

Учитывались более 70 параметров качества, также Росконтроль проверил сыр на наличие консервантов и соответствие маркировке, указанной на упаковке.

В результате выяснилось, что производители вместо молочного жира, который является достаточно дорогим ингредиентом, используют дешевые заменители растительного или животного происхождения. Также в плавленый сыр добавляют фосфаты и используют не самое качественное сырье.

В итоге плавленые сыры марок Hochland, President, Valio/Viola и «Лакомо/Наша семья» признаны качественными и рекомендованы к покупке.

В образцах торговых марок «Карат», «Лакомо» и «Город сыра» специалисты обнаружили крахмал, не заявленный в составе на упаковке.

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