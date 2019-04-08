В Курганской области глава нефтяного предприятия забирал премии у подчиненных

В Курганской области глава предприятия, занимающегося транспортировкой нефти, забирал премии у подчиненных, за полтора года он обогатился на 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

В ведомстве сообщили, что, занимая должность руководителя организации, подозреваемый в течение длительного времени издавал приказы о поощрении работников предприятия денежными премиями. «Затем, используя свои служебные полномочия, требовал от подчиненных сдавать ему лично полученные денежные средства», – передает Ura.ru заявление пресс-службы управления МВД по Курганской области.

По данным полиции, за период с 2016 по 2018 год руководитель получил от работников более 1,5 млн рублей.

Уточняется, что расследование велось во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Курганской области.

Источники издания сообщают, что речь идет о курганском нефтепроводном управлении – филиале акционерного общества «Транснефть-Урал», расположенном в поселке Новый Мир Юргамышского района.

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

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