Россияне оценили состояние своего здоровья

Почти половина взрослых россиян оценивает состояние здоровья как «удовлетворительное», свидетельствуют данные Росстат.

По результатам опроса 46,8% придерживаются такой оценки, а 38,8% считают свое здоровье «хорошим». Порядка 4,4% респондентов уверены, что у них «очень хорошее» здоровье, передает ТАСС.

«Плохим» свое состояние назвали 9% опрошенных, и почти 1% считает его «очень плохим».

Согласно данным статистического ведомства, мужчины склонны оценивать свое здоровье выше, чем женщины.

«Очень хорошим» считают свое самочувствие 5,7% представителей мужского пола, а вот женщины – 3,3%.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России путем личного опроса.

Ранее был назван процент приверженцев ЗОЖ в России.