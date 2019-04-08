Школьников в России собрались разгрузить

Эксперты Общероссийского народного фронта предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что сейчас детям не хватает времени на изучение всего предусмотренного федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования (ФГОСами), сообщает RT.

В итоге для освоения учебной программы некоторые обязательные занятия приходится переносить на внеурочное время, превращая дополнительную часть обучения – кружки, секции, индивидуальные занятия – в продолжение обязательных уроков.

Таким образом, по оценкам экспертов, «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю – больше средней продолжительности рабочей недели у взрослых (40 часов).

Такая нагрузка сказывается на здоровье детей, подчеркнули в ОНФ.

Как отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе допобразования.

Она сообщила, что ОНФ также обратился в Российскую академию наук и Российскую академию образования для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объемов нагрузки возрастным возможностям школьников.