Внучка Саддама Хусейна захотела «рассказать истину» в мемуарах

Харир Хусейн Камиль, внучка бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, сообщила, что расскажет в мемуарах о событиях американского вторжения в Ирак.

По ее словам, эти события «в большинстве источников» передаются «с большими искажениями», а история «семьи Саддама» обычно «наполнена вымыслами», передает RT.

В качестве «основной задачи» мемуаров внучка бывшего иракского лидера называет необходимость «рассказать истину».

По словам девушки, в дни, когда пал Багдад, решения о спасении принимали женщины семьи, оказавшиеся без всякой защиты. Она рассказала, что плана побега не было.

«Моя мама решила, что мы должны разделиться, перемещаться одной группой было очень опасно», – сообщила Харир Хусейн Камиль.

По ее словам, семья Саддама Хусейна могла полагаться «только на близких людей», а «риски были очень высоки».

«Вспоминать это очень страшно», – заявила она.

Саддам Хусейн был свергнут в апреле 2003 года, после вторжения войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Бывший иракский лидер был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.