В Госдуме назвали самое неожиданное в итогах первого тура выборов на Украине

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал официальные окончательные результаты первого тура президентских выборов на Украине, озвученные Центризбиркомом страны.

Катенев в комментарии RT отметил, что такого большого разрыва между Владимиром Зеленским, занявшим первое место в первом туре, и действующим президентом страны Петром Порошенко никто не ожидал, особенно с учетом рекордного числа зарегистрированных кандидатов.

«Такой явный отрыв стал новостью и для самих главных кандидатов. Посмотрим, что будет дальше», – сказал он.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Депутат добавил, что кто бы ни оказался победителем второго тура, Киеву и Москве необходимо будет искать выход из кризиса.

Напомним, ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%).

Второй тур намечен на 21 апреля.

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