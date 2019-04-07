Пакистан заподозрил Индию в подготовке новой атаки

Индия планирует «новый акт агрессии» в отношении Пакистана, который должен быть реализован в период с 16 по 20 апреля, сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши со ссылкой на «надежные разведывательные данные».

«Индия может планировать новый инцидент, подобный тому, что произошел в округе Пулвама (индийского штата Джамму и Кашмир – прим. ВЗГЛЯД), чтобы усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать боевые действия против Пакистана», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

Куреши сказал, что обнародовать эти данные решено после консультаций с премьер-министром страны Имраном Ханом.

Глава МИД Пакистана также призвал ООН сыграть роль в сохранении мира и стабильности в регионе. Он сообщил, что Пакистан проинформировал о своих подозрениях всех пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Накануне стало известно, что Исламабад в апреле намерен освободить 360 граждан Индии, 355 из которых – рыбаки, арестованные и осужденные за лов в пакистанских территориальных водах.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии.