Путин поздравил Шредера с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров Роснефти Герхарда Шредера с 75-летием, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Герхарда Шредера с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов», – приводит его слова ТАСС.

После ухода Шредера с поста главы германского правительства они с российским лидером продолжают поддерживать дружеские контакты.

В марте прошлого года Шредер заявил, что не намерен менять дружеского отношения к Путину на фоне критики в свой адрес в Германии.