На станции метро «Чистые пруды» произошел пожар

В тоннеле возле станции метро «Чистые пруды» в Москве произошел пожар, движение поездов приостанавливалось, сообщили источники в экстренных службах.

«Произошел пожар на станции «Чистые пруды». Горит кабель», – передает слова источника ТАСС.

Пожарные не могли приступить к тушению, так как кабель находится под напряжением. Позже возгорание все-таки удалось потушить.

«Горел примерно один метр силового кабеля», – сказал источник.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт пожара, отметив, что в 13.18 тление было ликвидировано, эвакуация не проводилась. Задержка в движении поездов составила 12 минут, сейчас оно восстановлено.

В сообщении Московского метрополитена подтверждается, что останавливалось движение между станциями поездов «Парк культуры» и «Комсомольская». В обратном направлении движение происходило с увеличенными интервалами.