Медведев призвал к неформальному контакту при работе с нацпроектами

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал кабинет министров и региональные власти к постоянному и неформальному контакту в рамках работы по национальным проектам.

Подводя итоги трехдневного выездного совещания «Национальные проекты – этап «Реализация» в подмосковном Аносино, Медведев отметил, что у некоторых губернаторов были проблемы с взаимодействием с некоторыми министрами: «Проще говоря, дозвониться тяжело».

«Но вот сейчас как раз тот этап, когда общение между руководителями регионов и федеральным правительством должно быть абсолютно неформальным, абсолютно безостановочным», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев призвал коллег к открытому и оперативному стилю работы.

На протяжении трех дней министры, экспертное сообщество и региональные власти в режиме тематических круглых столов обсуждали старт реализации национальных проектов. Каждый из сформированных девяти круглых столов, обсудив свою тему, предложил пути ее развития и лучшей практической реализации.

Цель этой встречи заключалась не только в формировании столов, заметил премьер, напомнив, что многие идеи поднимались уже не раз. «Мне кажется, это лишь один из результатов. А может быть, еще более важный результат заключается именно в том, что вы в таком режиме, глядя друг другу в глаза, я имею в виду федеральное правительство, ведомства, и руководителей регионов, обсуждали самые важные для страны вопросы», – заметил Медведев.

Такой формат может быть эффективнее, чем стандартные совещания, с фигурами начальника и подчиненных, полагает премьер. «В рамках работы по нацпроектам все участники сидят «и за одним столом, и в одной лодке. В наших силах сделать так, чтобы эта лодка действительно шла в правильном направлении», – заявил он.

Важно, чтобы участники процесса – кабмин, губернаторы и правоохранительные органы – не превратились в лебедя, рака и щуку и не тянули в разных направлениях, отметил премьер. « Я думаю, что это может получиться, если мы все будем работать приблизительно так, как работали сегодня. Именно как коллеги, как товарищи, взаимодействовали в неформальном ключе, не стеснялись задавать друг другу вопросы, отвечать на них», – заключил он.

Политолог Александр Шпунт, комментируя серию совещаний по реализации национальных проектов, организованных кабмином с участием глав регионов, отметил, что правительство подсмотрело эту идею у Госсовета. Осенью на заседании в Ялте – с широким привлечением экспертного сообщества, деловых кругов и НКО, – этот формат показал себя очень удачным, подчеркнул эксперт.