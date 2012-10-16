В Казани начали собирать данные о школьницах в хиджабах

МВД по Татарстану проверяет сообщения о том, что полицейские в Казани якобы собирают информацию о школьницах, носящих хиджаб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом сообщает РБК.

Ранее адвокат Руслан Нагиев опубликовал на своей странице в Facebook документ, согласно которому управление МВД по Казани запрашивает информацию о несовершеннолетних мусульманках.

Максимальный перепост. УЧИТЕЛЕЙ КАЗАНИ ПРОСЯТ ДОКЛАДЫВАТЬ В ПОЛИЦИЮ О ДЕВОЧКАХ ИСПОВЕДУЮЩИХ ИСЛАМ. При этом грубо... Опубликовано Ruslan Nagiyev Пятница, 5 апреля 2019 г.

Полицейские якобы требуют предоставить данные о том, сколько времени ребенок носит хиджаб и когда его семья начала придерживаться таких религиозных убеждений.

Адвокат скрыл поле с адресатом, но утверждает, что документ направлен учителям Казани.

Нагиев заявляет, что это является дискриминацией по религиозному признаку и нарушением конституционных прав.

РБК юрист заявил, что родители школьников обратились к нему за юридической помощью, а сам он вместе с коллегами подал жалобы в прокуратуру Татарстана и уполномоченному при президенте России по правам детей.

Напомним, дискуссия на тему ношения мусульманками хиджаба в учебных заведениях России ведется давно.

Активное обсуждение этого вопроса началось после инцидента, произошедшего в Чите в 2012 году, когда несколько школьниц отказались ходить в школу из-за запрета на ношение хиджабов.

После в Ставрополье вспыхнул конфликт из-за того, что некоторые ученицы из мусульманских семей приходили на уроки в хиджабах.

Позже президент России Владимир Путин высказывался против ношения хиджабов в школах. Занимавший тогда пост министра образования Дмитрий Ливанов заявлял, что одежда учеников в школах должна быть светской.

В 2014 году Госдума приняла закон о школьной форме, по которому на региональном уровне единые требования к одежде учащихся устанавливаются законодательством субъектов России. Отмечалось, что на местном уровне единые требования к форме учеников муниципальных общеобразовательных организаций могут быть введены актами местных представительных органов, если это предусмотрено законодательством региона.

В 2015 году духовный лидер мусульман России призвал Путина защитить право девушек носить хиджабы.

В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров утвердил поправки в республиканский закон об образовании, по которым решение о том, можно ли учащимся носить одежду, соответствующую их религиозным убеждениям, принимают сами школы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала доводы сторон в дискуссии на тему проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.