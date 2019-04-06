Минкульт предложил вернуть алкоголь во все свои учреждения

Министерство культуры выступило с предложением разрешить продажу алкоголя во всех культурных учреждениях.

Соответствующий документ опубликован на портале нормативных и правовых актов.

На сегодня продажа спиртного возможна только в парках, концертных и театральных залах, что ущемляет права остальных организаций культуры и их посетителей, отметили в ведомстве.

Таким образом, ведомство предлагает вернуть старую норму 2016 года, когда спиртное можно было приобрести в любых учреждениях, которые «занимались культурной деятельностью».

Напомним, в 2018 году 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно Репина, и повредил его. В суде мужчина признался, что перед происшествием выпил водки в буфете музее. Он объяснил свой поступок тем, что картина якобы оскорбляет чувства верущих.

Ранее Минздрав проработал изменение возраста продажи алкоголя.