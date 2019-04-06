Грузия решила перенять опыт Кипра по политике непризнания

Грузия намерена перенять опыт Кипра по политике непризнания, а также поддержания мира и превенции распространения в обществе пессимизма по поводу территориальной целостности, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Закарий Куцнашвили передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Эти вопросы будут обсуждаться во время визита в Грузию 16-18 апреля президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

По словам депутата, названные проблемы «являются главным вызовом как для Кипра, так и для Грузии».

«Кипр смог поддержать мир для своих граждан и добился того, что только одна страна признала Северный Кипр (Турция)», – сказал Закарий Куцнашвили.

По его словам, сейчас даже руководитель Северного Кипра пользуется для международных поездок паспортом Кипра.

Кипр, несмотря на проблемы, одно из самых быстро развивающихся государств Европы, отметил он.

Абхазия и Южная Осетия признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией. Вануату и Тувалу отозвали свои признания. Тбилиси предлагает жителям Абхазии и Южной Осетии получать грузинские паспорта, чтобы передвигаться по миру. Кроме того, правительство Грузии утвердило при поддержке международного сообщества программу «Шаг к лучшему будущему», чтобы привлечь Абхазию и Южную Осетию экономическими и гуманитарными проектами.