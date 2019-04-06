В США указали на риск рассекречивания технологий F-35 после покупки Турцией С-400

Использование Турцией американских истребителей F-35 наряду с российскими зенитными комплексами С-400 может привести к раскрытию секретных технологий этих самолетов, пишут американские СМИ.

Американское издание Air Force Times пишет, что комплексы С-400 могут быть применены для сбора данных о функционировании F-35 и иных американских самолетов, при этом подобная информация может оказаться в распоряжении России, передает РИА «Новости».

Под угрозой могут оказаться и другие системы. Так, например, страны-члены НАТО используют канал передачи тактической информации под названием Link 16, который позволяет военным самолетам, кораблям и сухопутным войскам альянса обмениваться данными практически в режиме реального времени.

Более того, авиация альянса применяет систему опознавания «свой-чужой», более известную как IFF. Для полетов турецких F-35 в зоне действия С-400 эти зенитные комплексы должны быть оборудованы запросчиками IFF; это, по словам разработчика радиолокационных систем, может привести к раскрытию технических данных систем Link 16 и IFF.

«При полете F-35 в непосредственной близости от системы С-400 со временем можно получить секретные характеристики незаметности этого F-35 и подробнее изучить его стелс-возможности», – рассказал исторчник.

Таким образом, после появления у Турции С-400 даже для ВВС США будет затруднительно использовать F-35 c турецкой авиабазы Инджирлик.

США приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с производством истребителем F-35. После в Пентагоне выразили уверенность, что Анкара откажется от поставок российских С-400.

Также исполняющий обязанности главы Пентагона также Патрик Шанахан заявлял, что Анкара предпочтет американские комплексы ПВО Patriot российским С-400.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, комментируя покупку Турцией российских ЗРК С-400, заявлял, что данный вопрос выходит за пределы американо-турецких отношений, так как С-400 окажутся «в центре интегрированной в НАТО системы противоракетной обороны».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выполнил ультиматум российского лидера Владимира Путина и отверг требования США.

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