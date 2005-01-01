Стало известно, когда официально озвучат итоги первого тура выборов президента Украины

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии Украины сказали, как официально подведут итоги первого тура президентских выборов, состоявшегося 31 марта.

«7 апреля, ориентировочно в 12.00 (время совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД), состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года», – передает UNN заявление ЦИК Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,52%. Второй тур выборов назначен на Украине на 21 апреля.

Тем временем Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский» за два дня до голосования.

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Многие эксперты прогнозируют победу Зеленского во втором туре, однако отмечают, что легкой она не будет. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.

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