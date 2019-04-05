Назначен дебютный бой Усика в супертяжелом весе

Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с 38-летним камерунским боксером Карлосом Такамом, сообщила пресс-служба стриминговой платформы DAZN.

Поединок состоится 25 мая в Вашингтоне на арене MGM National Harbor, передает ТАСС.

Журналист британского телеканала Fox Sports Майк Коппингер отметил, что DAZN изначально планировала провести поединок 18 мая в Чикаго, однако во избежание накладки на бой Уайлдера с Бризилом бой Усика был перенесен на неделю вперед.

Напомним, в конце марта Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это решением перейти в супертяжелую весовую категорию.

Свой последний бой Усик провел в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью который после поражения объявил о завершении карьеры..

Усик владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего боксера 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, в финале этого турнира он победил россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре чемпионских пояса.

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