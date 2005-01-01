Лолита впервые высказалась о новой избраннице Цекало

Певица Лолита Милявская прокомментировала выбор своего бывшего мужа Александра Цекало – модель Дарину Эрвин.

О новой жене шоумена певица рассказала в передаче «Пятница с Региной».

Артистка не согласилась с мнением телеведущей Регины Тодоренко о своем сходстве с новой женой Цекало.

«Она брюнетка, больше никакого сходства нет» – сказал Лолита.

На вопрос, что она думает о свадьбе Цекало и Эрвин, певица пожелала молодоженам удачи.

«Единственное, что я хотела бы, чтобы предыдущая жена моего очередного из мужей поставила свечку и сказала: «Слава Богу». Больше ничего. Это личное дело каждого. Все красивые, все счастливые. Дай Бог», – заявила она.

В январе Цекало рассказал, что официально развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. Тогда же ведущий заявил о своей новой избраннице.

Недавно Лолита едва не потеряла сознание после своего концерта в Ростове-на-Дону; 55-летняя певица стала терять сознание, когда вышла за кулисы. Сообщалось, что недомогания Лолиты могла стать кончина ее бывшего мужа бизнесмена Арнольда Спиваковского.