Порошенко наградил задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко наградил моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе.

Награды получили родственники военнослужащих во время встречи с Порошенко в Одессе, сообщает «Интерфакс».

Порошенко заявил, что моряки показали себя «настоящими рыцарями, воинами, патриотами и профессионалами», выразив надежду на скорое возвращение военнослужащих на Украину.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками, после чего Москва выразила решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями правил мирного прохода в Черном море.

В начале апреля постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что альянс собрался гарантировать Украине проход через Керченский пролив. В МИД России ответили, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам Порошенко.